Полиция раскрыла серию нападений на салоны сотовой связи в Железнодорожном районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. Следственной частью Следственного управления УМВД России по Екатеринбургу в отношении 18-летнего юноши возбуждено уголовное дело о серии нападений на салоны сотовой связи в Железнодорожном районе. Общая сумма ущерба составила 400 тыс. руб. Обвиняемому может грозить срок от 12 лет лишения свободы, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
В ходе предварительного следствия полицейские выяснили, что молодой человек в период с 8 по 21 марта 2021 года совершил несколько ограблений салонов сотовой связи. Обвиняемый, угрожая в торговых точках предметом, похожим на пневматический пистолет, принуждал продавцов отдать ему продукцию сотовых салонов и выручку из кассы.
Также в одном из салонов 21 марта молодой человек разбил витрину и похитил смартфоны. На места преступлений несколько раз выезжали следственно-оперативные группы отдела полиции № 10 УМВД России по Екатеринбургу. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось разыскать и задержать злоумышленника.
Задержанный сознался в содеянном. Общая сумма ущерба, нанесенного им салонам сотовой связи, составила более 400 тыс. руб. В отношении 18-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по следующим статьям: часть 3 статьи 162 УК РФ «Разбой в целях хищения чужого имущества, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья», часть 2 статьи 158 УК РЖ «Кража», часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 162 УК РФ «Покушение на грабеж». В первом случае предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы, во втором и третьем — до 5 и 7 лет соответственно.
Уголовное дело передано в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу. Преступник находится под стражей.
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