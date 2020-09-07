В Екатеринбурге досрочно открыли движение транспорта по улице Горького

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. Движение транспорта по улице Горького в Екатеринбурге после капитального ремонта открыто досрочно. Проект был запущен в работу еще в мае 2020 года, сообщает пресс-служба администрации города.



Капитальный ремонт улицы Горького начался в мае прошлого года. Работы стартовали на отрезке от улицы Малышева до Карла Маркса. В 2021 году дорожники сделали улицу Горького длиннее на 300 м: теперь она имеет пересечение с Куйбышева.



Капитальный ремонт включал в себя замену подземных коммуникаций, установку новых светофоров, укладку тротуаров и замену дорожного полотна. Также на обновленной улице Горького появились новые малые архитектурные формы, газоны и велодорожки. При этом во время ремонтных работ одной из важных задач подрядчика была необходимость не нарушить уже имеющиеся инженерные сети и сохранить объекты культурного наследия, которыми изобилует одна из центральных улиц города.



В комитете по строительству администрации города Екатеринбурга отмечают, что создание сквозного проезда по улице Горького от Плотинки до улицы Куйбышева позволит увеличить пропускную способность транспортных артерий в центре города.