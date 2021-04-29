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Вчера, 10:23

В Свердловской области создана рабочая группа по вопросам комплексного развития территорий

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. В Свердловской области создана рабочая группа, которая будет решать вопросы реализации решений комплексного развития территорий (КРТ) в регионе. Контролировать работу нового органа будет заместитель губернатора Сергей Швиндт. Соответствующее постановление подписано главой области Евгением Куйвашевым.

В состав группы вошли представители профильных министерств и структур, например, свердловских министерства ЖКХ и минстроя.

Напомним, что 16 марта 2021 года законопроект о комплексном развитии территорий утвердило региональное Заксобрание. Разработкой документа в Свердловской области занялись в связи с утверждением механизма КРТ на федеральном уровне. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал ФЗ о комплексном развитии территорий, предусматривающий расселение ветхого и аварийного жилья в регионах.

Федеральный закон о КРТ определяет только концептуальные рамки проектов по реновации. Все практические аспекты — определение границ такой территории, утверждение адресных программ, на основании которых планируется снос, реконструкция объектов капитального строительства, установление критериев, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома, — отданы на откуп региональным властям. Принятый закон о КРТ во многом носит рамочный характер.

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