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За три дня сотрудники госавтоинспекции Екатеринбурга выявили 264 случая нарушения ПДД

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. Мероприятие «Безопасная дорога» проходило в Екатеринбурге с 1 по 3 октября. Главная его цель — предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения; водителями, лишенными права управления либо не имеющими такого права; пресечение нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам, а также нарушений ПДД со стороны пешеходов.

Всего за три дня сотрудники госавтоинспекции выявили 264 случая нарушения ПДД, причем почти половину из них, 130 случаев, допустили пешеходы. А в 134 происшествиях оказались виноваты водители, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

По итогам акции 10 водителей было привлечено к ответственности по статье 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам». Наказание предусматривает штраф в размере от 1,5 до 2 тыс. руб.

Еще 10 водителей транспортных средств были привлечены по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и шесть водителей — по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителями требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». За подобные нарушения полагается штраф в размере 30 тыс. руб., а также лишение права на управление автомобилем на срок до 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение влечет за собой уголовную ответственность.

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