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04.10.2021

Глава Роспотребнадзора рассказала об остановке массовых мероприятий по всей стране

УрБК, Москва, 04.10.2021. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об отмене массовых мероприятий по всей стране из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — сообщила А. Попова на заседании федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что на сегодняшний день нет ни одного региона, где разрешается проводить мероприятия с числом участников больше 3 тыс. человек.

Отметим, что в Свердловской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Так, сегодня было выявлено 534 новых случая за сутки. Помимо этого, уровень суточной смертности от последствий COVID-19 в регионе последние несколько дней превышает отметку в 40 человек.

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