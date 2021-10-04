Глава Роспотребнадзора рассказала об остановке массовых мероприятий по всей стране

УрБК, Москва, 04.10.2021. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об отмене массовых мероприятий по всей стране из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».



«По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — сообщила А. Попова на заседании федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.



Глава Роспотребнадзора уточнила, что на сегодняшний день нет ни одного региона, где разрешается проводить мероприятия с числом участников больше 3 тыс. человек.



Отметим, что в Свердловской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Так, сегодня было выявлено 534 новых случая за сутки. Помимо этого, уровень суточной смертности от последствий COVID-19 в регионе последние несколько дней превышает отметку в 40 человек.