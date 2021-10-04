Официальный курс доллара США не изменился., евро вырос на 18 коп.

УрБК, Москва, 04.10.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 октября 2021 года. Курс долл. США к рублю не изменился, курс евро вырос на 17,78 коп., до 84,63 руб.