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04.10.2021

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал долю привитых сотрудников в сфере торговли

УрБК, Москва, 04.10.2021. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе выступления на форуме «Биотехмед», открывшемся сегодня в Геленджике, сообщил, что почти 55% работников торговли в стране уже полностью привиты от COVID-19.

Денис Мантуров в своем докладе на форуме рассказал, что в обрабатывающей промышленности прививки поставило 45% сотрудников, сообщает «Прайм».

Министр также заметил, что в Москве эти цифры выше, чем в среднем по России. Д. Мантуров привел конкретный пример. «В торговле, в частности, компания «Магнит» [...] 80% вакцинировано сотрудников, работающих именно в торговле. То есть мы говорим о том, что цифра выше, чем в среднем по стране», — отметил он.

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