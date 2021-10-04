Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал долю привитых сотрудников в сфере торговли

УрБК, Москва, 04.10.2021. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе выступления на форуме «Биотехмед», открывшемся сегодня в Геленджике, сообщил, что почти 55% работников торговли в стране уже полностью привиты от COVID-19.
Денис Мантуров в своем докладе на форуме рассказал, что в обрабатывающей промышленности прививки поставило 45% сотрудников, сообщает «Прайм».
Министр также заметил, что в Москве эти цифры выше, чем в среднем по России. Д. Мантуров привел конкретный пример. «В торговле, в частности, компания «Магнит» [...] 80% вакцинировано сотрудников, работающих именно в торговле. То есть мы говорим о том, что цифра выше, чем в среднем по стране», — отметил он.
УрБК, Москва, 11.01.2021. Минпромторг РФ прорабатывает вопрос о запуске эксперимента по маркировке медицинских изделий. ...16.10.2020 Глава Минпромторга Денис Мантуров увидел «плюсы» в ослаблении курса рубля на 20% с начала 2020 года
УрБК, Москва, 16.10.2020. Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что падение курса рубля по отношению к доллару США ...12.09.2018 Глава Минпромторга Денис Мантуров рассчитывает, что Банк России не повысит ключевую ставку 14 сентября
УрБК, Москва, 12.09.2018. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассчитывает, что Банк России не повысит ключевую ставку ...30.05.2012 Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров: Самые крупные инвестиционные проекты по развитию металлургии реализуются в Челябинской области
УрБК, Челябинск, 30.05.2012. Самые крупные инвестиционные проекты по развитию промышленности и металлургии в настоящее ...29.05.2012 Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров планирует посетить компанию ЧТПЗ
УрБК, Челябинск, 29.05.2012. Завтра Челябинскую область посетит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В ...