Проект регионального бюджета в Законодательное собрание Свердловской области будет внесен до 1 ноября

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. Министерство финансов Свердловской области сегодня начало работу по балансировке проекта бюджета региона на 2022 год и плановый период. До 1 ноября 2021 года документ должен быть внесен на утверждение в Законодательное собрание, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Уже известно, что для выполнения социальных задач в рамках нацпроектов свердловским муниципалитетам будет выделено на 5 млрд руб. больше, чем прошлом году. В этом году для реализации этих целей областники получат 20 млрд руб.
Ранее губернатор области Евгений Куйвашев поставил задачу в полной мере выполнить указы президента РФ и нацпроекты, а также все социальные обязательства перед свердловчанами. Особое внимание глава региона также велел уделить повышению качества жизни на территории области.
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