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В сентябре коммунальщики вывезли с улиц Екатеринбурга 3 тыс. 557 тонн грязи и мусора

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. На совещании, посвященном содержанию территорий Екатеринбурга, сегодня подвели итоги работы за сентябрь. Отчет о работе коммунальных служб приняла председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова.

Согласно данным отчета, в сентябре с улиц города сотрудники коммунальных служб вывезли 1 тыс. 323 т мусора и 2 тыс. 234 т грязи. Для очистки проезжей части и тротуаров рабочие использовали 52 тыс. 526 кубометров воды. Ежедневно в уборке было задействовано 263 единицы уборочной техники и 430 человек, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

По инициативе главы Екатеринбурга Алексея Орлова в городе ведется плановая работа по повышению качества очистки и содержания территории. Для этого по распоряжению главы города будет закуплено около сотни единиц спецтехники в ближайшие пять лет, на что будет выделено свыше 749 млн руб. из городского бюджета.

Кроме того, активно будут производиться ремонтные работы коммунальной техники, срок амортизации которой подошел к концу. С помощью замены комплектующих и запчастей ремонтники планируют довести технику до состояния сошедшей с конвейера. Такие меры помогут разумно расходовать бюджетные средства без потери качества уборки улиц.

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