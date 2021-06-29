УБРиР повысил бонусную ставку по «Накопительному счету»

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 1 октября повысил бонусную ставку по «Накопительному счету». Максимальная доходность может достигать 7% годовых при подключении опции «Накопление», сообщает пресс-служба УБРиР.
Представители банка напоминают, что «Накопительный счет» оформляется в мобильном приложении или интернет-банке и пополняется с действующей карты банка (карту можно пополнить в том числе переводом из сторонней кредитной организации). Базовая ставка по продукту составляет 4,5%.
«Бонусная ставка суммируется с базовой доходностью по счету и зависит от ежемесячных оборотов по карте УБРиР: от 10 тыс. руб. — прибавляется 1%, от 30 тыс. руб. — 1,5%, от 60 тыс. руб. — 2%. Дополнительно банк начислит 0,5% при поступлении на карту заработной платы/пенсии/пособия в размере от 10 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Отметим, если сумма на счете превышает 1 млн руб., то на остаток средств будет начислено 5% годовых, а в случае перевода на карту банка зарплаты (пенсии/пособия) от 10 тыс. руб. — 5,5% годовых.
По «Накопительному счету» предусмотрено свободное пополнение и снятие любой суммы. Проценты начисляются ежемесячно и рассчитываются на ежедневный остаток по счету. Продукт пользуется большим спросом у клиентов: с его помощью можно легко начать копить на любые цели и всегда иметь доступ к деньгам.
«Количество клиентов, оформивших продукт, с начала года выросло на 56%, а портфель увеличился на 46%. Клиенты понимают выгодность «Накопительного счета»: вы можете положить деньги под процент и при этом управлять средствами в режиме реального времени. Понадобилось — перевели со счета на карту нужную сумму, потратили, пришла зарплата — отложили часть денег, сберегли. То есть это гибкий продукт, который соответствует клиентским потребностям», — рассказал управляющий директор по продуктовому портфелю «Пассивы» УБРиР Евгений Вяткин.
Добавим, что бонусная ставка меняется для всех клиентов: как действующих, так и тех, кто открывает «Накопительный счет» впервые и при оформлении опции «Накопление».
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