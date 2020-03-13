В Екатеринбурге зарегистрированы 5,4 тыс. предприятий сферы обслуживания

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. В Екатеринбурге официально зарегистрированы 5,4 тыс. предприятий сферы услуг. Об этом рассказал председатель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации города Максим Афанасьев в ходе своего выступления в гордуме.



По его словам, большинство организаций представляют индустрию красоты, осуществляют ремонт помещений, сложной бытовой техники, пошив одежды, оказывают оздоровительные, полиграфические услуги.



М. Афанасьев также отметил, что за последний год в уральской столице открылось 231 предприятие сферы обслуживания, 247 — закрылись. То есть общее число организаций сократилось на 16 единиц.