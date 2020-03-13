В Екатеринбурге зарегистрированы 5,4 тыс. предприятий сферы обслуживания

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. В Екатеринбурге официально зарегистрированы 5,4 тыс. предприятий сферы услуг. Об этом рассказал председатель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации города Максим Афанасьев в ходе своего выступления в гордуме.
По его словам, большинство организаций представляют индустрию красоты, осуществляют ремонт помещений, сложной бытовой техники, пошив одежды, оказывают оздоровительные, полиграфические услуги.
М. Афанасьев также отметил, что за последний год в уральской столице открылось 231 предприятие сферы обслуживания, 247 — закрылись. То есть общее число организаций сократилось на 16 единиц.
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2020. По итогам 2019 года в Екатеринбурге появилось 119 новых предприятий сферы бытового ...12.03.2015 В Екатеринбурге в 2014 году закрылось 40 салонов красоты и парикмахерских
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2015. В Екатеринбурге в 2014 году закрылось 40 салонов красоты и парикмахерских. Об этом на ...23.11.2011 Число жителей Екатеринбурга, занятых в сфере обслуживания, достигло 19 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2011. Состоялось заседание программного совета по стратегическому планированию Екатеринбурга. ...13.07.2009 Председатель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Максим Афанасьев: Мы будем внимательно следить за деятельностью клубов спортивного покера, открывающихся на территории города
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2009. «По данным комитета по организации бытового обслуживания населения Екатеринбурга, на ...24.04.2009 За I квартал 2009 года в Екатеринбурге открылось 107 новых объектов сферы услуг
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2009. За I квартал 2009 года в Екатеринбурге открылось 107 новых объектов сферы услуг общей ...