Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. Средние потребительские цены на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области с 20 по 27 сентября 2021 года не изменились и составили 50,66 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 также остались прежними — 44,61 руб. и 47,96 руб. соответственно. Бензин марки АИ-98 на АЗС региона также сохранил ту же стоимость — 56,69 руб.

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