В 2022-2024 годах тарифы на электричество в России будут расти на 5% в год

УрБК, Москва, 01.10.2021. Тарифы на электроэнергию в России в 2022-2024 годах будут расти на 5% ежегодно. Также вырастет стоимость ее передачи. Данное решение приняло правительство РФ при составлении проекта федерального бюджета на указанные годы, сообщает «Коммерсантъ».
В соответствии с документом, в 2022 году в среднем тарифы энергетических организаций на подачу электроэнергии всем видам потребителей кроме населения увеличатся на 3,8%. Но в плановый период максимальная индексация тарифов составит 3%.
Отметим, что в апреле Минэкономики говорило о возможной индексации тарифов на электричество для граждан примерно на 5%.
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