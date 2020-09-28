Свердловская область вошла в число регионов РФ с самым большим ростом размера лимитов по кредитным картам

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. Средний размер лимитов по кредитным картам, выданным в августе текущего года в Свердловской области, составил 69 тыс. 720 руб., что на 6% больше по сравнению с июлем этого года (65 тыс. 801 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 11-е место среди 30 российских регионов. На первом месте по величине среднего размера лимитов по кредитным картам, выданным в августе, расположилась Москва (104,2 тыс. руб.), на втором — Санкт-Петербург (86,7 тыс. руб.), на третьем — Московская область (85,4 тыс. руб.), на четвертом — ХМАО (83,1 тыс. руб.). Замыкает топ-5 регионов Ленинградская область (75 тыс. руб.).



Кроме того, Средний Урал попал в число российских регионов, в которых средний размер лимитов по кредитным картам вырос за месяц сильнее всего. Так, в Новосибирской области он увеличился на 6,4%, в Пермском крае — на 6,4%, Воронежской области — на 6,3%, Свердловской области — на 6%, Ставропольском крае — на 5,9% и Санкт-Петербурге — на 5,8%.



В целом по стране в августе 2021 года средний размер лимитов по выданным кредитным картам составил 71,7 тыс. руб., что на 4% больше показателя июля этого года (69 тыс. руб.).