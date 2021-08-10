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На Южном Урале средний размер лимита по кредитным картам за месяц вырос на 5,2%

УрБК, Челябинск, 30.09.2021. В Челябинской области средний размер лимита по кредитным картам в августе 2021 года составил 65 тыс. 174 руб., что на 5,2% больше по сравнению с показателем июля этого года (61 тыс. 964 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 20-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. В первую пятерку списка по среднему размеру лимита по кредитным картам, выданным в августе этого года, попали Москва (104,2 тыс. руб.), Санкт-Петербург (86,7 тыс. руб.), Московская область (85,4 тыс. руб.), Ханты-Мансийский АО (83,1 тыс. руб.) и Ленинградская область (75 тыс. руб.).

В целом по стране размер лимита по кредитным картам в августе составил 71,7 тыс. руб., что на 4% больше по сравнению с июлем этого года (69 тыс. руб.). При этом в период с мая по июль 2021 года этот показатель постоянно снижался.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, последний год средний размер лимита по кредитным картам в целом остается достаточно стабильным, удерживаясь на уровне 69-74 тыс. руб. При этом сам сегмент кредитных карт развивается достаточно динамично.

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