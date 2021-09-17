Объем выданных кредитов наличными в Свердловской области за год вырос на 27%

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. В августе 2021 года в Свердловской области выдали кредиты наличными на общую сумму 18,5 млрд руб. Это на 27% больше уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро.



По сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился на 3%.



В целом по стране в августе выдали кредиты наличными на сумму 612 млрд руб. Это 32% больше уровня аналогичного периода прошлого года. По сравнению с июлем 2021 года показатель увеличился на 5%.



«С одной стороны, в августе россияне традиционно берут кредиты из-за сезона отпусков и необходимости подготовить детей к началу нового учебного года. С другой стороны, банки продолжают серьезно конкурировать друг с другом за качественных заемщиков, стараясь удерживать процентные ставки на относительно низком уровне, несмотря на повышение Банком России ключевой ставки», — заявил гендиректор ОКБ Артур Александрович.