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В Свердловской области урожай зерновых культур убран с 88% площадей

УрБК, Екатеринбург, 30.09.21. В Свердловской области урожай зерновых культур убран с площади 278,1 тыс. га, что составляет 88% от плана. Картофель убран на площади 9,4 тыс. га (58% от плана), овощи открытого грунта — 600 тыс. га (42%), технические культуры — 18,6 тыс. га (72%). Об этом рассказала начальник отдела финансирования регионального минАПК Александра Феоктистова на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Заготовка кормов из скошенных, сеянных и естественных трав прошла на площади 331,5 тыс. га. Урожайность составила 21,6 ц кормовых единиц на одну условную голову скота. Отметим, что ранее глава областного минАПК Артем Бахтерев предупреждал о возможном дефиците кормов по итогам 2021 года, поскольку этот показатель должен составлять 30 ц на одну условную голову. Преодолеть эту проблему предполагается с помощью повторных укосов многолетних трав и закупки кормов, говорил министр.

Также А. Феоктистова отметила, что текущие погодные условия и отсутствие влаги позволяют вести уборку в штатном режиме, при этом занимаясь подготовкой к следующей посевной кампании.

Напомним, что в этом году из-за аномальной жары на территории Свердловской области был введен режим ЧС, который продолжает действовать.

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