Минпромторг рекомендует торговым сетям отказаться от тендерных закупок

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. Минпромторг предложил торговым сетям осуществлять закупку социально значимых продуктов по прямым договорам вместо тендеров. По мнению замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, это приведет к снижению роста цен и поможет избежать сезонных колебаний стоимости молока, мяса и яиц.



По мнению Минпромторга, заключение прямых договоров с производителями продукции позволит торговым сетям закреплять цены на социально значимые продукты на период от полугода до года. Как рассказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, сейчас его ведомство прорабатывает идею закрепить это требование на законодательном уровне. Не исключает он из арсенала инструментов для фиксации цен на продукты и рыночные методы: таможенно-тарифную политику, господдержку производителей и товарные интервенции. Также, по мнению Виктора Евтухова, в оборот следует активно вовлекать мелких производителей: с помощью организации ярмарок, рынков, объектов мобильной торговли.



При этом собственный источник «Известий» в торговой отрасли отмечает, что у прямых договоров есть и недостатки по сравнению с системой электронных торгов, которые в большинстве случаев используются сейчас торговыми сетями. Например, в контрактах цены можно закрепить на уровне выше средневзвешенных по году. Кроме того, в контрактах, заключенных на долгий период, станет невозможно учитывать изменения спроса и корректировать закупки в соответствии с запросом покупателей.



Среди производителей уже есть те, кто давно активно реализует практику прямых договоров. Например, гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов отметил, что 80% поставок мяса птицы в торговые сети осуществляются по условиям прямых договоров. По мнению эксперта, баланс между тендерами и договорами помогает сгладить отрицательное влияние посторонних факторов.



Есть и те, кто против введения практики долгосрочных контрактов. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что стоимость мяса зависит от затрат производителей, которые постоянно растут. Долгосрочные договоры в этом случае увеличат риск убытков поставщиков из-за колебания цен на корма, ветпрепараты и витамины.



Директор Молочного союза Людмила Маницкая при этом отмечает, что внедрение практики прямых договоров приведет к исчезновению ненужных посредников и фиксации цен на продукты.