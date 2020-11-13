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Среди соискателей из Свердловской области 66% нуждается в работе прямо сейчас

УрБК, Екатеринбург, 30.09.21. Крупнейший сайт по поиску работы HeadHunter.ru опубликовал результаты очередного исследования среди соискателей онлайн-платформы из Свердловской области. Согласно данным соцопроса, количество пользователей, которым необходимо найти работу как можно быстрее, уменьшилось на 5% по сравнению с концом II квартала.

Очередной опрос среди соискателей вакансий сайта hh.ru среди свердловчан показал, что 66% необходимо найти работу как можно скорее. В прошлом квартале этот показатель составлял 71%. А вот не торопятся с выбором нового рабочего места 30% жителей области, этот показатель вырос по сравнению с прошлыми данными, которые составили 26% на конец июня.

Эксперты портала отмечают, что из всех свердловчан-соискателей портала hh.ru порядка 50% на данный момент трудоустроены, среди второй половины часть пользователей портала прямо сейчас не имеет постоянного места работы либо вообще никогда не была трудоустроена. К последней категории относятся студенты, выпускники вузов и колледжей или специалисты без опыта работы.

Также руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова рассказывает, что важнее всего как можно скорее найти работу тем, кто остался без нее внезапно либо был вынужден уволиться из-за неприемлемых условий на предыдущем месте.

Если говорить о том, как распределились показатели в группе тех, кому работа нужна срочно, среди профессиональных категорий, то на первом месте с результатом 86% оказались специалисты сферы страхования. На второй позиции представители административного персонала: их 74%. А вот среди медиков и фармацевтов меньше всего тех, кому новая работа необходима срочна, таких всего 34%. Не испытывают проблем с быстрым обретением постоянного источника дохода и специалисты в сфере строительства, составляя всего 33% от общего количества соискателей-свердловчан.

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