В Свердловской области выявлено 522 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 522 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 29 сентября 2021 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 138 тыс. 403 человека.



Также за сутки в области зарегистрирован 41 летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 6 тыс. 247. За сутки из больниц выписано 463 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровел 127 тыс. 541 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 22 тыс. 430 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 7 млн 487 тыс. 138 человек. За сутки зафиксировано 857 летальных случаев (всего 206 тыс. 388), выздоровели 18 тыс. 456 человек (всего 6 млн 653 тыс. 941).