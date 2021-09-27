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27.09.2021

Горняки шахты «Усковская» Распадской угольной компании добыли два миллиона тонн угля в текущем году

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. На шахте «Усковская» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) с начала этого года горняки добыли уже 2 млн т угля. Об успехах шахтеров сообщает пресс-служба РУК.

Горняки шахты «Усковская» Распадской угольной компании добыли два миллиона тонн угля в текущем году

Первый миллион в 2021 году горняки добыли в апреле. И чтобы увеличить этот показатель в два раза, рабочим пришлось усиленно трудиться еще пять месяцев. Знакового показателя во второй декаде сентября достигла бригада Антона Рыбалченко, передовика шахты.

Горняки шахты «Усковская» Распадской угольной компании добыли два миллиона тонн угля в текущем году

Передовиков по добыче угля участка № 5, начальника участка Ярослава Ерченко и механика Евгения Зуева, с новыми достижениями 23 сентября в торжественной обстановке поздравили руководители компании и коллеги. Из рук начальника участка символический камень с надписью «2 000 000» принял Сергей Горбатов, исполнительный директор по подземной добыче РУК.

Горняки шахты «Усковская» Распадской угольной компании добыли два миллиона тонн угля в текущем году

Сейчас на шахте завершается отработка лавы 48-08, которая стартовала в начале этого года. А уже в декабре здесь начнутся подготовительные работы на новом участке добычи пласта 48, где будут получать угли марки ГЖ. По предварительным оценкам экспертов, запасы данного месторождения составляют 167 млн т.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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