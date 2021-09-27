Горняки шахты «Усковская» Распадской угольной компании добыли два миллиона тонн угля в текущем году

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. На шахте «Усковская» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) с начала этого года горняки добыли уже 2 млн т угля. Об успехах шахтеров сообщает пресс-служба РУК.
Первый миллион в 2021 году горняки добыли в апреле. И чтобы увеличить этот показатель в два раза, рабочим пришлось усиленно трудиться еще пять месяцев. Знакового показателя во второй декаде сентября достигла бригада Антона Рыбалченко, передовика шахты.
Передовиков по добыче угля участка № 5, начальника участка Ярослава Ерченко и механика Евгения Зуева, с новыми достижениями 23 сентября в торжественной обстановке поздравили руководители компании и коллеги. Из рук начальника участка символический камень с надписью «2 000 000» принял Сергей Горбатов, исполнительный директор по подземной добыче РУК.
Сейчас на шахте завершается отработка лавы 48-08, которая стартовала в начале этого года. А уже в декабре здесь начнутся подготовительные работы на новом участке добычи пласта 48, где будут получать угли марки ГЖ. По предварительным оценкам экспертов, запасы данного месторождения составляют 167 млн т.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2020. На шахте «Алардинская» Распадской угольной компании (управляет угольными активами ...17.06.2020 Горняки шахты «Усковская» ЕВРАЗа с начала года добыли 1 млн тонн угля
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2020. Горняки очистного участка № 5 шахты «Усковская» Распадской угольной компании (управляет ...24.09.2019 На шахте «Распадская» с начала 2019 года добыли 5 млн тонн угля
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. С начала 2019 года на шахте «Распадская» (находится под управлением Распадской угольной ...17.12.2018 Рекордные 2 млн тонн угля добыли горняки шахты «Усковская» ЕВРАЗа
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2018. 2 млн т угля выдала на-гора бригада Никиты Горюнова под руководством начальника участка ...27.06.2017 Горняки шахты ЕВРАЗа «Усковская» за четыре месяца добыли 1 млн тонн угля
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. Бригада Олега Москаленко под руководством начальника участка Ярослава Ерченко за 4 ...