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24.09.2021

На Южном Урале средний размер выданных потребкредитов за месяц снизился на 2,5%

УрБК, Челябинск, 24.09.2021. Средний размер выданных потребкредитов в Челябинской области в августе 2021 снизился на 2,5% по сравнению с июлем этого года (231 тыс. 936 руб.) и составил 226 тыс. 248 руб. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 21-е место рейтинга среди 30 российских регионов. В топ-5 по среднему размеру выданных в августе потребкредитов попали Москва (552,3 тыс. руб.), Московская область (408,8 тыс. руб.), Санкт-Петербург (400,4 тыс. руб.), Ханты-Мансийский АО (369,1 тыс. руб.) и Хабаровский край (302,9 тыс. руб.).

В целом по стране в августе текущего года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров составил 268,5 тыс. руб., что на 23,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (217 тыс. руб.).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, с начала года средний чек потребительского кредита вырос почти на 20%.

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