Число безработных на Среднем Урале за два дня снизилось на 315 человек

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. По состоянию на 24 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 27 тыс. 156 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 22 сентября число безработных составляло 27 тыс. 471 человек. Таким образом, за последние два дня показатель снизился на 315 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,29%.

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