Официальный курс доллара США вырос на 28 коп., евро — на 48 коп.

УрБК, Москва, 24.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 сентября 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 28,36 коп., до 73,00 руб., курс евро — на 47,83 коп., до 85,68 руб.
УрБК, Москва, 17.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 сентября 2021 года. Курс ...08.09.2021 Официальный курс доллара США вырос на 25 коп., евро — на 2 коп.
УрБК, Москва, 08.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 сентября 2021 года. Курс долл. ...07.09.2021 Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — на 32 коп.
УрБК, Москва, 07.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 сентября 2021 года. Курс долл. ...06.09.2021 Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро — на 4 коп.
УрБК, Москва, 06.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 сентября 2021 года. Курс долл. ...03.09.2021 Официальный курс доллара США вырос на 0,5 коп., евро — на 24 коп.
УрБК, Москва, 03.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 сентября 2021 года. Курс долл. ...