Официальный курс доллара США вырос на 28 коп., евро — на 48 коп.

УрБК, Москва, 24.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 сентября 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 28,36 коп., до 73,00 руб., курс евро — на 47,83 коп., до 85,68 руб.