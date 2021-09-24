Число офисов МФО в Челябинске за четыре года снизилось на треть

УрБК, Челябинск, 24.09.2021. В Челябинске по состоянию на сентябрь 2021 года работает 89 офисов микрозаймов. Это на 33,1% меньше показателя аналогичного периода 2017 года. Об этом говорится в исследовании сервиса 2ГИС.



При этом наиболее сильно число действующих офисов микрофинансовых организаций (МФО) за четыре года снизилось в Москве (минус 42,6%), Самаре (минус 41,9%) и Санкт-Петербурге (минус 38,6%).



Согласно данным сервиса, в 2017 году общее число легально работающих офисов МФО в 15 крупнейших городах страны превышало 2 тыс. 260. За четыре года их количество снизилось до 1 тыс. 590 (на 29,6%).