В Законодательном собрании Свердловской области может появиться депутатская группа «Екатеринбург»

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил новому составу Законодательного собрания Свердловской области организовать депутатскую группу, которая, возможно, будет называться «Екатеринбург в региональном парламенте».



«Наши народные избранники будут действовать как одна команда, главная задача которой — повышение уровня и качества жизни каждого жителя Екатеринбурга. Вопросы столицы Урала будут решаться быстрее и эффективнее. В том числе мы сможем оперативней внести поправки в региональное законодательство, касающиеся деятельности квартальных инспекторов», — сообщил глава города в своем Instagram, подводя итоги недели.



Напомним, что институт квартальных инспекторов существует в уральской столице семь лет. А. Орлов ранее заявлял о необходимости укрепить его и дать его представителям реальные полномочия.