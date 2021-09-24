В Законодательном собрании Свердловской области может появиться депутатская группа «Екатеринбург»

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил новому составу Законодательного собрания Свердловской области организовать депутатскую группу, которая, возможно, будет называться «Екатеринбург в региональном парламенте».
«Наши народные избранники будут действовать как одна команда, главная задача которой — повышение уровня и качества жизни каждого жителя Екатеринбурга. Вопросы столицы Урала будут решаться быстрее и эффективнее. В том числе мы сможем оперативней внести поправки в региональное законодательство, касающиеся деятельности квартальных инспекторов», — сообщил глава города в своем Instagram, подводя итоги недели.
Напомним, что институт квартальных инспекторов существует в уральской столице семь лет. А. Орлов ранее заявлял о необходимости укрепить его и дать его представителям реальные полномочия.
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2021. Деньги, на которые планировалось организовать празднование Дня города в Екатеринбурге, ...02.07.2021 Глава Екатеринбурга презентовал проекты развития территорий на Веронском экономическом форуме
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в выездной сессии Веронского ...18.06.2021 Алексей Орлов подвел итоги недели
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвел итоги короткой рабочей недели. В своем ...03.04.2015 Квартальных Екатеринбурга лишили права накладывать административные штрафы на нарушителей
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2015. Власти Свердловской области отказались вносить поправки в региональное ...30.03.2015 Областные власти отказались развивать институт квартальных в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2015. Власти Свердловской области отказались вносить поправки в региональное ...