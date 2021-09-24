ПНТЗ помог организовать экологический квест «Чистые игры» в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную металлургическую компанию) в шестой раз присоединился к организации экологической акции «Чистые игры» в Первоуральске. В том числе компания выделила средства на создание призового фонда, а ее сотрудники и их семьи сами поучаствовали в квесте, сообщает пресс-служба ПНТЗ.
Участники мероприятия собрали 600 120-литровых мешков с мусором, общий вес которого составил 4 т. Команда предприятия оказалась лучшей участницей квеста среди взрослых.
Фото предоставлено пресс-службой АО «ПНТЗ»
Командные экологические соревнования были организованы общественниками из движения «Город Первых», которое поддерживает Фонд президентских грантов. Субботник в формате квеста прошел на берегах реки Чусовой в одном из городских микрорайонов. Командам начислялись баллы за количество наполненных мусором мешков и сортировку отходов по видам, а также за правильные ответы на вопросы на экологическую тематику. Собранное в рамках акции вторсырье отправлено на переработку, остальной мусор вывезен на специализированный полигон для дальнейшей утилизации.
«Оказывать содействие и помощь в проведении экологических мероприятий — давняя традиция ПНТЗ. Предприятие стремится улучшать условия жизни людей на территории присутствия и предоставлять возможности для участия жителей города в экопроектах. «Чистые Игры» — одна из пяти масштабных акций проекта «Герои Чусовой», на реализацию которого компания направила 1 млн рублей», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.
«Чистые Игры» в Первоуральске объединили 120 неравнодушных к экологии жителей. Из года в год в квесте принимают участие и занимают лидирующие позиции сотрудники ПНТЗ. Показывая высокие результаты, металлурги дают стимул другим командам улучшать свои показатели. Общая вовлеченность горожан в процесс сбора и сортировки отходов позволяет существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду», — отметил лидер общественного движения «Город Первых» Данила Шестаков.
Мероприятия проекта «Герои Чусовой» нацелены на развитие экологической ответственности жителей Уральского федерального округа, улучшение окружающей среды, повышение престижа эковолонтерской деятельности, защиту культурного и исторического наследия реки Чусовой. В 2021 году в акциях проекта приняли участие более 600 волонтеров. Жители трех регионов очистили 140 км реки и береговой линии, собрав около 18 т отходов. 26 сентября «Город Первых» проведет завершающий субботник на берегу Волчихинского водохранилища, обеспечивающего питьевой водой город Екатеринбург.
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