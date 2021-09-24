Жара разогнала веранды

На сегодняшний день погода в Екатеринбурге уже не позволяет заведениям общепита иметь уличные веранды, поэтому настала пора подводить итоги сезона. Это лето выделилось аномальной жарой, и мнения рестораторов о ее влиянии на работу летних кафе разделились. Однако они сошлись в том, что пандемия коронавирусной инфекции в этом году оказала на бизнес минимальное влияние.



Ресторатор Олег Ананьев отметил, что сам факт наличия веранды является для заведений общепита преимуществом. Однако аномальная жара негативно сказалась на них — люди предпочитали сидеть в залах с хорошими кондиционерами, чем под зонтиками или навесами, которые обычно устанавливаются на улице.



«Под 40 градусов на солнце люди не хотели сидеть — в замкнутом помещении лучше. Оно ведь загорожено, на веранде совсем не комфортно», — рассудил О. Ананьев.







К похожим выводам в этом году пришла директор FoodStory Ольга Лунфу. По ее оценке, сидеть на улице предпочитали около 5% клиентов. При этом директор подчеркнула, что проблемой это не являлось — погода повлияла на предпочтения посетителей в плане мест, но не на их поток.



Однако управляющая семейством заведений DUO Евгения Портнягина заявила, что в компании не заметили какой-то существенной разницы в том, где предпочитали сидеть клиенты — распределение между залом и верандой составляло примерно 50/50.



«Оборот каждое лето растет минимум на 30% благодаря верандам», — отметила Е. Портнягина.







Все собеседники УрБК при этом сказали, что пандемия не оказала какого-то существенного влияния на бизнес, как это было в прошлом году. Напомним, в 2020 году из-за ограничительных мер большинство заведений общепита было вынуждено работать только на доставку (или навынос) либо не работать вовсе. С 1 июля областные власти разрешили открыться летним верандам кафе.



«Там ведь только веранды и работали, а рестораны — нет. Поэтому все шли туда. Хотя температура даже выше (чем в 2021 году — прим. ред.) в какой-то момент была. Сейчас совсем другая история», — охарактеризовал ситуацию О. Ананьев.



В этом году перед рестораторами стоял другой риск — введение QR-кодов, подтверждающих наличие антител от COVID-19, для посещения общепита, а также обязательной вакцинации для сотрудников данной сферы. Причем разговоры о последней ходили, когда Средний Урал ощущал дефицит препаратов от коронавирусной инфекции.







QR-коды же ранее вводились в Москве. Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области выступила с обращением к губернатору Евгению Куйвашеву, где просила не повторять подобное.



«От коллег из Москвы по результатам первых дней работы в условиях введения таких ограничений получена статистика по загруженности залов — она составила не более 10%. Это катастрофически малые показатели для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность предприятий питания», — писали авторы документа.







Позднее заместитель губернатора Павел Креков на брифинге 7 июля заявил, что введение QR-кодов возможно, но пока не предвидится. До сегодняшнего дня их так и не ввели, а эта тема больше не поднималась. С обязательной вакцинацией вышло так же.



Таким образом, пандемия в 2021 году, в отличие от прошлого, оказала минимальное влияние на рестораторов Екатеринбурга, поскольку новых ограничительных мер для них не вводилось. Аномальная жара сказалась не столько на потоке клиентов, сколько на их выборе между верандой или залом. Тем, у кого обеспечено хорошее кондиционирование в помещении, теоретически она могла принести только пользу. Но в целом второе пандемийное лето оказалось для общепита более стабильным.