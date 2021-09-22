В Карпинске произошел пожар в производственно-административном здании на площади 864 квадратных метра

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. В Екатеринбурге произошел пожар в общежитии экономико-технологического колледжа, ...

В Екатеринбурге произошел пожар в общежитии экономико-технологического колледжа

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. В Екатеринбурге на ул. Черняховского произошел пожар в шиномонтажной мастерской. На ...

В Екатеринбурге на площади 200 кв. метров сгорел автосервис

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. В Екатеринбурге в воскресенье, 27 августа 2017 года, произошло возгорание в одном из ...

В Екатеринбурге в выходные горел ТЦ «Дирижабль»

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2014. В Екатеринбурге произошел пожар в здании гостиницы «Центральная». К месту происшествия ...

Причина пожара на складах сети бытовой техники и электроники «Норд» до сих пор не установлена

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2012. Причина пожара на складах сети бытовой техники и электроники «Норд» до сих пор не ...