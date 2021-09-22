В Карпинске произошел пожар в производственно-административном здании на площади 864 квадратных метра

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. В Карпинске сегодня на улице Заречной примерно в 08.30 загорелось административно-производственное здание. Площадь возгорания достигла 864 кв. м., сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
В здании горела кровля и внутренние помещения. Распространению огня способствовали сгораемые конструкции и горючая загрузка здания. По оперативным данным, 30 человек самостоятельно покинули место происшествия до прибытия пожарных.
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области
Пожар тушили 17 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. К 09.15 огонь удалось локализовать, к 09.50 — потушить и приступить к проливке сгоревших конструкций.
Пострадавших нет. Пожарные дознаватели устанавливают причину происшествия.
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