В 2022 году благоустроят 12 дворовых территорий и два парка Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. В Екатеринбурге в перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2022 году в ходе реализации муниципальной программы, попали 12 дворовых территорий и два парка (Преображенский и Солнечные аллеи). Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Также в документе устанавливается список объектов, входящих в реализацию программы «Формирование городской среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург». Сюда входят территории, которые планируется благоустроить в период с 2018 по 2024 год, имеющие утвержденную нормативную стоимость элементов благоустройства.



Дизайн-проекты грядущих работ уже одобрены на общих собраниях собственников жилья и районными общественными комиссиями. Программа благоустройства дворов обязательно включает ремонт проездов, обеспечение освещения территории, установку скамеек и урн. По желанию жильцов могут быть добавлены зоны отдыха, детские площадки, парковочные места и так далее.



В 2022 году будут благоустроены следующие дворовые объекты: переулок Теплоходный, 5; переулок Ученический, 5; улица Мамина-Сибиряка, 64; улица Первомайская, 24в; улица Чкалова, 119; улица Московская, 225/2; улица Мамина-Сибиряка, 193; улица Карла Маркса, 36; улица Кировградская, 49, 49а, 51; улица Восстания, 13, 15, 17; улица Восстания, 7, 9; улица Ильича, 69; улица Агрономическая, 41, 43; улица Ферганская, 8, 10; улица Авиационная, 80, 82; улица Чайковского, 79, 83.