Геннадий Изевлин: 30-летний юбилей говорит, что мы правильно выбрали подход к клиентам

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил председатель правления АО «ВУЗ-банк» Геннадий Изевлин.



— Геннадий Викторович, поздравляем вас и весь коллектив ВУЗ-банка с 30-летием. За это время банк прошел огромный путь. Могли бы вы его кратко охарактеризовать, рассказать об основных этапах, которые прошел банк за это время?



— Как и большинство банков современной России, ВУЗ-банк начинал свой путь в начале 90-х годов. Изначально основной специализацией банка стало финансирование программ развития уральских образовательных учреждений. В 2003 году ВУЗ-банк вошел в банковскую группу «Лайф», во главе которой стоял московский Пробизнесбанк. ВУЗ-банк представлял интересы финансовой группы на территории Уральского федерального округа.



В 2015 году у головной организации Банк России отозвал лицензию. Другие банки, которые входили в финансовую группу, получили в качестве инвесторов новых акционеров. Акционером ВУЗ-банка стал Уральский банк реконструкции и развития. Этот факт положительно сказался на дальнейшем развитии ВУЗ-банка и возможностях, которые были представлены нашим клиентам.



— Что представляет собой банк сейчас, на какие основные категории потребителей вы сейчас ориентируетесь, какие продукты для вас являются ключевыми?



— ВУЗ-банк сегодня — универсальный финансово-кредитный институт с головным офисом в городе Екатеринбурге. Банк входит в топ-50 по активам среди банков страны и является одним из крупнейших банков в регионе по привлечению средств физических лиц. Своим клиентам мы предлагаем всю линейку классических финансовых продуктов. Среди корпоративных клиентов ВУЗ-банка как крупные предприятия, так и небольшие компании. В розничном бизнесе особое внимание уделяем клиентам старшего и пенсионного возраста, фактически являясь их финансовыми консультантами. ВУЗ-банк не просто предлагает банковские услуги, но и активно участвует в повседневной жизни Урала. Мы регулярно организовываем встречи с нашими клиентами, проводим мастер-классы по финансовой грамотности как для школьников, так и для представителей старшего поколения. ВУЗ-банк — это домашний банк Уральского региона, и в наших офисах мы стремимся создать ту домашнюю атмосферу, когда клиент — не просто клиент, а гость, которому всегда рады.



— С 2015 года вы работаете в тесной связке с УБРиР. Как происходит процесс взаимодействия, что банки дают друг другу?



— Действительно, вместе с УБРиР мы формируем одну банковскую группу. С самого начала стратегия взаимодействия УБРиРа и ВУЗ-банка была направлена на извлечение синергетического эффекта от взаимодействия обеих структур. ВУЗ-банк — значимый игрок уральского банковского рынка. За это время нам удалось занять свою нишу. От УБРиР мы получили финансовую и технологическую поддержку. Коллеги поделились с нами своими наработками, предложили перейти на единую IT-платформу, помогли оптимизировать бизнес-процессы. УБРиР дает ВУЗ-банку достаточно свободы в оперативных делах, но при этом ставит задачи по увеличению прибыли.



— Можно ли говорить о том, что идет процесс интеграции?



— Да, совершенно верно. Интеграция для нас — это дополнительные возможности, взаимовыгодное сотрудничество, от которого мы получаем расширенный доступ к финансовым ресурсам, новым технологиям, рынкам сбыта. Будущее за интеграцией. По этому пути идут не только компании, но и страны. Многие сотрудники ВУЗ-банка на сегодняшний день перешли на работу в Уральский банк реконструкции и развития, возглавляют там ключевые направления. Я очень рад, что для многих интеграционные процессы в рамках банковской группы послужили возможностью карьерного роста и своего профессионального развития.



В ближайшее время мы постепенно начнем объединять наши филиальные сети: часть отделений ВУЗ-банка перейдет в структуру УБРиР. При этом все договоры клиентов с ВУЗ-банком продолжат действовать. Если у вас в ВУЗ-банке открыт вклад, то все условия по нему сохранятся. Ничего переоформлять не нужно. Мы продолжим обслуживать наших клиентов.



— Как на вас сказалась пандемия коронавируса? Как вы заходили в эти ограничения, вышли ли из них?



— С одной стороны, это было неожиданно, а с другой — у нас было время для того, чтобы изучить опыт других стран и компаний. Мы разработали и внедрили мероприятия по противоэпидемическому контролю. 70% персонала мы перевели на удаленные рабочие места, благо сервисы, которые на сегодняшний день есть у нас в банке, это позволяли сделать оперативно.



Кроме этого, мы решили по максимуму сохранить работу отделений, продолжать предоставлять полный комплекс услуг во всех городах присутствия ВУЗ-банка. Этот шаг очень важен был именно с психологической точки зрения: клиенты должны были быть уверены в том, что банк, в котором у них хранятся деньги, где они получают зарплату или платят кредит, работает в прежнем режиме, и у них всегда есть возможность получить необходимую услугу.



С этой целью мы приняли все необходимые меры, которые были предусмотрены требованиями Роспотребнадзора, и разработали дополнительные меры, направленные на защиту здоровья наших клиентов и сотрудников.



— Применяете ли вы сейчас те наработки, которые были получены в период коронавируса, все ли сотрудники вышли на свои места?



— С самого начала мы организовали штаб, который отслеживает ситуацию в целом по стране, а также динамику распространения коронавирусной инфекции в регионах присутствия ВУЗ-банка. Исходя из этого, мы разработали план действий, который систематически корректируем, дополняем, а также используем опыт других компаний и рекомендации ученых.



В частности, мы запустили так называемую модель 4-10: 70% сотрудников головного офиса работают двухнедельными циклами: на рабочих местах в течение четырех дней, а после 10 дней работают удаленно. Ученые, разработавшие данную модель, доказали, что этот цикл может существенно тормозить распространение вирусов. Сейчас мы активно занимаемся вопросом вакцинации. Чтобы была возможность в короткий срок вакцинировать максимальное количество желающих сотрудников, организовали для них выезды в больницу.



— Были ли за это время какие-либо решения, которые сначала рассматривались как временные, а теперь видно, что вышло неплохо и нужно и дальше так продолжать вне зависимости от коронавируса?



— Конечно. Например, нахождение сотрудников на удаленных рабочих местах. Для нас сегодня это не только мероприятие, направленное на противодействие распространению коронавирусной инфекции, но и возможность расширить географию поиска специалистов.



Из нашего опыта могу сказать, что «удаленка» хорошо подходит для специалистов, которым нужно долгое время работать сфокусированными, с минимумом отвлекающих факторов, или тем, кто занимается рутинной работой.



— Стоит ли ожидать роста процентных ставок по вкладам после целой серии решений Центробанка о повышении ключевой ставки? С кредитами все понятно — рынок отреагировал достаточно быстро, а со вкладами все задерживается.



— Все зависит от дальнейшей динамики. Конечно, у клиентов есть потребность в повышенной доходности по вкладам, которая не всегда соответствует уровню ставок на рынке. Уверен, что по мере замедления инфляции вклады вновь станут привлекательными для населения. Сегодня реальная доходность по многим банковским вкладам, которые предлагает ВУЗ-банк, находится в области положительных значений, то есть доходность вкладов превышает уровень инфляции. Так, по одному из самых популярных наших вкладов — «Надежный» — ставка составляет 6,55%, по еще одному продукту — вкладу «Пенсионный» для клиентов старше 55 лет — она еще выше — 6,65%.



— Возможно, самый важный вопрос: какие у вас планы развития и перспективы, чем банк планирует заниматься в ближайшее время? Возможно, что-то новое появится в продуктовой линейке, в общей концепции развития?



— Мы продолжим работать в соответствии с нашей стратегией, направленной на дальнейшее расширение ресурсной базы как в корпоративном сегменте, так и в отношениях с физическими лицами, сохранение темпов роста доходов от кредитования, освоение новых форм получения комиссионного дохода и работу с ценными бумагами. Мы всегда делали ставку на качественный сервис, выгодные условия и индивидуальный подход к каждому клиенту. И то, что банк празднует 30-летний юбилей, говорит о правильности выбранного подхода. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех сотрудников, партнеров и в первую очередь клиентов ВУЗ-банка — именно вы сделали банк таким, какой он есть сейчас. И я хочу поздравить всех нас с праздником, пожелать уверенности в завтрашнем дне, стабильности в экономике, энтузиазма и креатива. Пусть все будут здоровы и счастливы. Всем больших побед и исполнения желаний.



Фото предоставлено пресс-службой АО «ВУЗ-банк»