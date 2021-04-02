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В Свердловской области на 350% выросло число ДТП с участием неисправных грузовых автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. В Свердловской области с начала года зарегистрировали 49 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), причиной которых стала техническая неисправность грузовых транспортных средств. Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по региону.

«В этих авариях травмы получили 67 человек. В сравнении с прошлым годом число ДТП увеличилось на 350%, а число раненых — на 320%», — говорится в сообщении.

С начала года в регионе зарегистрировали 11 ДТП, которые произошли из-за утомленного состояния водителей грузовых автомобилей. В результате 3 человека погибли, 11 получили травмы.

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