В Свердловской области на 350% выросло число ДТП с участием неисправных грузовых автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. ГИБДД Свердловской области организует мероприятия по профилактике ДТП с участием ...

Свердловская Госавтоинспекция зарегистрировала 160 ДТП с участием пешеходов с начала 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2020. С начала года в дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов на дорогах ...

В ДТП с участием пешеходов в Свердловской области погибли 50 человек, более 400 получили травмы

С начала 2018 года в Свердловской области на пешеходных переходах получили травмы 22 человека и двое погибли

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. В 2017 году в Свердловской области произошло 255 ДТП с участием пешеходов, сообщает ...