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Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро — на 2 коп.

УрБК, Москва, 28.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 12,90 коп., до 73,58 руб., курс евро — на 1,76 коп., до 89,67 руб.

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