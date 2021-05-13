Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро — на 2 коп.

УрБК, Москва, 28.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 12,90 коп., до 73,58 руб., курс евро — на 1,76 коп., до 89,67 руб.



