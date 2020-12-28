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У жителя Первоуральска арестовали грузовой автомобиль Freightliner за долги по налогам на сумму в 208 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Судебные приставы совместно с сотрудниками налоговой инспекции наложили арест на грузовой автомобиль Freightliner, который принадлежал жителю Первоуральска.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области, гражданин имел задолженность по налогам в размере 208 тыс. рублей, но не спешил ее погашать, несмотря на неоднократные уведомления со стороны судебных приставов.

«Инспекция также предпринимала меры установления связи с должником посредством телефонного информирования. Должник на связь с сотрудниками налоговой службы выходил, но задолженность оплачивал малыми долями. После вынесения акта описи и изъятия автотранспортного средства он добровольно оплатил задолженность по транспортному налогу в размере 208 тыс. руб.», — отметили в пресс-службе регионального Управления ФНС России.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, наложенные ограничения отменены.

Во время совместного рейда сотрудников налоговой службы и судебных приставов в Екатеринбурге еще к двум жителям, которые своевременно не оплачивали налоги, также были применены крайние меры взыскания. Должники были своевременно уведомлены о задолженности, в их адрес были направлены требования об уплате налога, а также копии заявлений о вынесении судебного приказа. В результате проведенных рейдовых мероприятий в бюджет поступила сумма около 1 млн руб.

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