УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Автомобильное движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге начнется в конце октября 2021 года. Об этом в своем Instagram-профиле написал глава города Алексей Орлов по итогам объезда дорожных объектов муниципалитета.
«Дал поручение открыть мост на улице Бебеля на 10 дней раньше срока — 4 июля. Автомобильное движение по Макаровскому мосту мы запустим в конце октября», — отметил глава Екатеринбурга.
Как сообщал УрБК, реконструкция Макаровского моста началась в 2017 году. Еще ранее пресс-служба администрации муниципалитета сообщала, что в ходе реконструкции он будет полностью разобран, и затем будет возведен новый путепровод с сохранением существующей архитектуры.
По словам Алексея Орлова, мост на улице Блюхера будет открыт к 1 сентября, так как технология ремонта этого объекта не предполагает организацию реверсивного движения, а из-за этого будет страдать качество.
«Калиновский мост во время реконструкции мы полностью не будем закрывать. Очень надеемся, что к юбилею Екатеринбурга в 2023 году новая развязка будет построена. Кроме того, на улице Никонова у нас планируется новая полноценная четырехполосная магистраль», — сообщил Алексей Орлов.
Он также отметил, что часть дорог отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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