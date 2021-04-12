Более 60 тыс. жителей Екатеринбурга получили пособие по безработице после начала пандемии

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Заместитель директора Екатеринбургского центра занятости Ирина Шаталина рассказала о текущей ситуации на рынке труда уральской столицы.
По ее словам, начиная с апреля 2020 года сотрудники центра в среднем обрабатывали около 2,5 тыс. заявлений в день. За это время почти 60 тыс. граждан получили пособие.
После начала пандемии число безработных в Екатеринбурге выросло с 4 до 55 тыс. человек.
«На сегодняшний день ситуация на рынке труда изменилась, напряженность снижена практически в 4,5 раза и количество безработных составляет 12,5 тыс. человек. При этом имеется более 23 тыс. вакансий, то есть в среднем на одного соискателя приходится 2-3 вакансии. Кроме того, в центре зарегистрировано 14 тыс. работодателей», — цитирует слова Ирины Шаталиной пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Напомним, что уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,31%. На учете на биржах труда состоят 48 тыс. 566 жителей региона.
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