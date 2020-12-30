Более 20% жителей Свердловской области опасаются увольнения с работы

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. 21% опрошенных жителей Свердловской области опасаются увольнения с работы, 73% — не опасаются. Об этом говорится в исследовании портала HeadHunter.



Отметим, что индекс стабильности на текущем месте трудоустройства на Среднем Урале составляет 0,43 пункта (чем выше показатель, тем лучше ситуация). Для сравнения, в целом по стране — 0,39 пункта.



Во всех российских регионах увольнения опасаются 21% респондентов, не опасаются — 69%.