На Среднем Урале количество вакансий для пожарных за год выросло в 2,4 раза

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. В Свердловской области количество вакансий для городских и лесных пожарных за год выросло в 2,4 раза. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы HeadHunter.
В настоящее время на Среднем Урале требуется 21 пожарный.
В целом по стране открыто больше 1 тыс. вакансий для пожарных. Средняя предлагаемая зарплата составляет 34 тыс. руб.
Ранее заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко отнесла Свердловскую область к регионам, где наблюдается самая тяжелая ситуация с лесными пожарами. Об этом она рассказала на совещании в кабмине.
По данным свердловского минприроды, к 23 мая 2021 года в регионе действовало 11 лесных пожаров.
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