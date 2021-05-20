В правительстве РФ отнесли Свердловскую область к числу регионов с тяжелой обстановкой по лесным пожарам

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко отнесла Свердловскую область к регионам, где наблюдается самая тяжелая ситуация с лесными пожарами. Об этом она рассказала на совещании в кабмине.



«Наиболее острая ситуация возникла в пяти субъектах Российской Федерации. Это Тюменская, Курганская, Омская, Свердловская и Новосибирская области», — сказала В. Абрамченко.



Также она добавила, что в 96% случаев возникновения природных пожаров причиной стал человеческий фактор.



По данным свердловского минприроды, к 23 мая 2021 года в регионе действовало 11 лесных пожаров.