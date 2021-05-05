УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал горожан проголосовать за дизайн-проекты благоустройства парков в Академическом и Солнечном районах города. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
«Я только что принял участие в голосовании на сайте 66.gorodsreda.ru. Легко и просто, занимает минимум времени. Почему важно проголосовать? Потому что внимание уделяется паркам и скверам. Сегодня мы выбираем, как изменится Академический и Солнечный. Завтра будем принимать подобные решения по другим районам. Ваше мнение действительно важно. Давайте вместе сделаем наш любимый Екатеринбург лучше!», — написал А. Орлов.
Напомним, что в конце января в Екатеринбурге подвели итоги рейтингового голосования по выбору общественной территории для первоочередного благоустройства в 2022 году. Первые два места в голосовании заняли общественная территория «Солнечные аллеи» в Солнечном (68 тыс. 926 голосов) и парк «Преображенский» в Академическом (68 тыс. 753 голоса). Оба объекта будут включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2022 год.
Голосование по выбору дизайн-проектов благоустройства парков в Академическом и Солнечном районах проходит с 26 апреля по 30 мая.
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