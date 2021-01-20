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Проект строительства завода «АТОМ Цемент» в Сысерти вошел в шорт-лист «Премии № 1»

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. Проект строительства цементного завода «АТОМ Цемент», который реализовал «Атомстройкомплекс» в Сысерти, вошел в шорт-лист «Премии № 1». Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

«Атомстройкомплекс» претендует на премию в номинации инвестиционный проект «Номер один» — за реализацию крупного инвестиционного проекта, способствующего созданию высокопроизводительных рабочих мест.

Отметим, что «Премию № 1» ежегодно вручают лучшим уральским промышленным предприятиям. Победителей текущего года объявят 25 мая. Организаторами премии являются Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), Уральская торгово-промышленная палата (УТПП), Свердловский областной Фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) при поддержке правительства Свердловской области.

«На строительную отрасль сегодня возложена высокая ответственность — она выступает в роли локомотива в восстановлении экономики страны. Если эффективно работает стройка — работает еще ряд смежных отраслей. При этом за ключевой строительный материал — высокомарочный цемент — строители конкурируют с другими потребителями. Новый современный завод нацелен на обеспечение продукцией именно строительной отрасли. Это гарантирует доступность качественного цемента и своевременность поставок на строительные площадки — в том числе, жилья и социальных объектов, возводимых в рамках национальных проектов», — заявил гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.

Напомним, что строительство завода «АТОМ Цемент» было завершено в конце 2020 года. Проектная мощность нового производства — 550 тыс. т высокомарочного цемента. Строительство завода было признано приоритетным инвестиционным проектом Свердловской области. Общий объем инвестиций составил 4,5 млрд руб. Из них 3,1 млрд руб. — кредитные деньги, которые предоставил банк ВТБ по льготной ставке в рамках программы господдержки бизнеса. Остальное — собственные средства застройщика. В проектировании, строительстве и оснащении завода участвовали более 2 тыс. человек.

По уровню экологической безопасности завод сопоставим с лучшими европейскими аналогами. Для эффективного обеспыливания на предприятии установили около 40 высококлассных фильтров европейского производства ELEX AG и Scheuch GmbH. Степень очистки воздуха с помощью такого оборудования превышает 99,8%. Работа фильтров контролируется в онлайн-режиме. Согласно расчетам, проведенным специализированными организациями, качество воздуха в зоне деятельности завода должно быть лучше, чем в среднем по городу.

В настоящее время на предприятии введена в эксплуатацию одна технологическая линия, включающая в себя подготовку сырья, обжиг клинкера, помол цемента и отгрузку готовой продукции. Уже в этом году завод выйдет на проектную мощность. После этого предприятие приступит к расширению производственной линейки. В ближайшие годы на заводе планируется построить вторую технологическую линию для производства белого архитектурного цемента.

Также в планах развития завода «АТОМ Цемент» — строительство линии фасовки готового цемента в мешки по 25 и 50 кг, выпуск тампонажных материалов и специальных цементов для нефтедобывающей отрасли.

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