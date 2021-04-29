Горняки шахты «Ерунаковская-VIII» добыли первую миллионную тонну угля в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. Миллионную тонну угля с начала года на шахте «Ерунаковская-VIII» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) добыла бригада Геннадия Жуйкова.
Как сообщает управление по связям с общественностью РУК, с производственной победой шахтеров участка по добыче угля № 1 (начальник участка Максим Даньшов, механик Иван Доценко) поздравили директор по производству Распадской угольной компании Сергей Горбатов и коллектив предприятия во главе с директором шахты Алексеем Сабулевским.
Миллионную тонну угля подняли из лавы 48-7, которую запустили в декабре 2019 года. Запасы пласта — марки угля Ж и ГЖ, востребованные у российских и зарубежных металлургических предприятий.
«Горно-геологические условия у шахты непростые. Поэтому очистные работы ведут с учетом мер по предотвращению динамических явлений, в безопасном темпе», — уточняет управление по связям с общественностью РУК.
В августе 2021 года «Ерунаковская-VIII» готовится ввести в эксплуатацию новую лаву — 48-8. Для безразрывного перехода из одного очистного забоя в другой горняки запустят дополнительный, подменный механизированный комплекс.
Также на шахте продолжают реализовывать меры по профилактике заболеваемости COVID-19. Организована прививочная кампания и бесплатное тестирование на наличие антител, что позволяет сотрудникам принять взвешенное решение о вакцинации. Для защиты от вируса используются маски, респираторы, антисептики. В помещениях проводят санитарную обработку, а на входе в административно-бытовой комплекс работает тепловизор, уточняют в компании.
Как сообщал УрБК, ранее менее чем за четыре месяца 1 млн т угля из одного забоя добыли на шахте «Усковская» Распадской угольной компании.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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