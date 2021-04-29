УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:52

Горняки шахты «Ерунаковская-VIII» добыли первую миллионную тонну угля в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. Миллионную тонну угля с начала года на шахте «Ерунаковская-VIII» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) добыла бригада Геннадия Жуйкова.

Как сообщает управление по связям с общественностью РУК, с производственной победой шахтеров участка по добыче угля № 1 (начальник участка Максим Даньшов, механик Иван Доценко) поздравили директор по производству Распадской угольной компании Сергей Горбатов и коллектив предприятия во главе с директором шахты Алексеем Сабулевским.

Горняки шахты «Ерунаковская-VIII» добыли первую миллионную тонну угля в 2021 году

Миллионную тонну угля подняли из лавы 48-7, которую запустили в декабре 2019 года. Запасы пласта — марки угля Ж и ГЖ, востребованные у российских и зарубежных металлургических предприятий.

«Горно-геологические условия у шахты непростые. Поэтому очистные работы ведут с учетом мер по предотвращению динамических явлений, в безопасном темпе», — уточняет управление по связям с общественностью РУК.

Горняки шахты «Ерунаковская-VIII» добыли первую миллионную тонну угля в 2021 году

В августе 2021 года «Ерунаковская-VIII» готовится ввести в эксплуатацию новую лаву — 48-8. Для безразрывного перехода из одного очистного забоя в другой горняки запустят дополнительный, подменный механизированный комплекс.

Также на шахте продолжают реализовывать меры по профилактике заболеваемости COVID-19. Организована прививочная кампания и бесплатное тестирование на наличие антител, что позволяет сотрудникам принять взвешенное решение о вакцинации. Для защиты от вируса используются маски, респираторы, антисептики. В помещениях проводят санитарную обработку, а на входе в административно-бытовой комплекс работает тепловизор, уточняют в компании.

Как сообщал УрБК, ранее менее чем за четыре месяца 1 млн т угля из одного забоя добыли на шахте «Усковская» Распадской угольной компании.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.04.2021 Бригада шахты «Усковская» ЕВРАЗа менее чем за четыре месяца добыла 1 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Добычная бригада Никиты Горюнова шахты «Усковская» (РУК, управляет угольными активами ...

04.09.2020 Горняки шахты «Осинниковская» и разреза «Коксовый» ЕВРАЗа с начала года добыли по 1 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2020. Горняки шахты «Осинниковская» и разреза «Коксовый» Распадской угольной компании ...

23.06.2020 На шахте «Алардинская» ЕВРАЗа с начала года добыли 1 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2020. На шахте «Алардинская» Распадской угольной компании (управляет угольными активами ...

30.09.2019 Горняки шахты «Ерунаковская-VIII» добыли 2 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2019. Второй миллион тонн коксующегося угля из лавы 48-6 добыла в этом году очистная бригада ...

24.09.2019 На шахте «Распадская» с начала 2019 года добыли 5 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. С начала 2019 года на шахте «Распадская» (находится под управлением Распадской угольной ...

Популярные новости
21.04.2021«Солнечный»: продолжение парковочного эксперимента21.04.2021Египет: панацея или неизбежная альтернатива?22.04.2021Курс на ужесточение23.04.2021Ручное земледелие22.04.2021Уралмаш избавляется от бараков
Архив новостей
Май 2021 (353)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18