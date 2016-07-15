Онлайн кадастровая карта недвижимости

Найти любой объект на территории РФ можно через публичную карту кадастров. В режиме реального времени проводится поиск любого объекта недвижимости: участка, дома, квартиры, при условии, что недвижимость занесена в Единый Госреестр или Государственный кадастр. Кроме данных по техническим характеристикам объекта, на карте https://roskarta.com/map/sverdlovskaya-oblast/ обозначена информация о стоимости недвижимости и ее владельцах.







Выписка из ЕГРН



На 2021 год на карте отображено 221 400 000 объектов из 91 округа РФ. Онлайн-выписка из Единого реестра недвижимости проводится на основе официальных данных ЕГРН и присылается на электронную почту заявителя после оформления заявки и оплаты электронной формы документа.



Сетевой сервис имеет простую навигацию и понятный интерфейс. На главной странице в поле необходимо вписать адрес участка, квартиры и нажать на «поиск». Через несколько секунд на странице отобразится полномасштабная карта района с указанием местоположения объекта поиска. Кроме картографических указаний, на странице отмечены:



— полный адрес;

— квадратура;

— кадастровый номер;

— тип объекта (здание, квартира, другой вид недвижимости)

— статус;

— почтовый индекс;

— стоимость в реестре;

— дата постановки объекта на учет;

— с какого периода недвижимость оформлена на текущего владельца.



Сервис позволяет узнать ФИО владельца и сделать заявку на выписку из ЕГРН через отдельную форму заявки. Публичная кадастровая карта предоставляет обновленные данные по объектам недвижимости, что актуально перед покупкой жилья или садового участка.



Особенности оформления выписки



На официальном сайте можно заказать простую выписку из ЕГРН и расширенный вариант документа. Во втором случае клиент получит, кроме основных сведений, план квартиры или участка. Документы заверены цифровой подписью и пересылаются в электронном формате. Расширенная выписка стоимостью 1150 руб. присылается на электронный адрес заявителя в течение 15 минут после оплаты.



Стандартная выписка стоимостью 350 руб. содержит основные сведения о владельце и обременения, которые возможно наложены на объект недвижимости (арест, залог и пр.). Отдельная услуга по истории недвижимости предоставит данные обо всех ее владельцах, начиная с 1998 года.



Если необходимо получить справку о кадастровой стоимости квартиры или дома, сервис предлагает получить официальный документ в течение 1-3 дней. Справка имеет цифровую подпись и обладает статусом официального документа при предоставлении в суды, нотариальные конторы и другие госорганы.