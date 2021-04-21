ЕВРАЗ заложил фундамент нового завода по производству железнодорожных колес

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина» (Верхняя Салда) состоялась торжественная церемония закладки фундамента нового завода по производству железнодорожных колес, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» холдинга ЕВРАЗ.



В мероприятии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд, а также владелец группы «Рейл Сервис» Сергей Гущин.







Напомним, что реализацией проекта занимается компания «Аллегро», созданная на паритетных началах ЕВРАЗом и промышленной группой «Рейл Сервис».



«Завод разместится на участке в 11 гектаров. Сегодня здесь полным ходом идут строительные работы: началась заливка фундамента под возведение основных корпусов и производственных линий, распланирована площадка, обустроены дороги. В 2022 году на завод начнет поступать первое технологическое оборудование», — говорится в сообщении.







В возведение завода будет вложено около 16 млрд руб., создано более 400 новых рабочих мест. Мощность предприятия — 200 тыс. колес в год с возможностью увеличения до 300 тыс. Старт производства намечен на конец 2022 — начало 2023 года.



«Реализация проекта идет по графику, и это очень важно, ведь открытие нового предприятия не только обеспечит потребности наших партнеров и клиентов в качественном транспортном прокате, но и поспособствует созданию новых рабочих мест, развитию особой экономической зоны и региона в целом», — заявил Денис Новоженов.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа