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Работники Распадской угольной компании приняли участие в озеленении городов присутствия в рамках экологических акций

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. Работники Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) совместно с представителями администраций районов и активистами высадили более 150 саженцев деревьев в Новокузнецке и Междуреченске.

Как сообщает управление по связям с общественностью РУК, работники угольных предприятий компании приняли участие в экологических акциях «Сад памяти», «Мой зеленый двор» и «Вторая жизнь — деревьям».

Работники Распадской угольной компании приняли участие в озеленении городов присутствия в рамках экологических акций

Работники РУК высадили 60 молодых деревьев рябины и черемухи в сквере Притомского и в Заводском районе Новокузнецка, в Междуреченске разбили «Сад памяти» из 40 лип на территории «Аллеи сказок». Еще 50 саженцев деревьев и кустарников расположились во дворах образовательных учреждений, на прилегающих территориях управления РУК и административно-бытового комбината шахты «Распадская-Коксовая». Компания организовала погрузку и доставку деревьев к территориям.

Работники Распадской угольной компании приняли участие в озеленении городов присутствия в рамках экологических акций

«Посадка деревьев является частью экологической стратегии Распадской угольной компании. Зеленые акции мы поддерживаем во всех городах своего присутствия. В этом году наша компания планирует высадить более 700 деревьев: липы, рябины, сосны, яблони и др. Также в планах провести на ряде предприятий рекультивацию. Уверен, что все эти мероприятия помогут сохранить лесную экосистему», — рассказал генеральный директор Распадской угольной компании Андрей Давыдов.

Работники Распадской угольной компании приняли участие в озеленении городов присутствия в рамках экологических акций

Как уточняет управление по связям с общественностью РУК, ранее работники ЦОФ «Абашевская» посадили 50 рябин в Орджоникидзевском районе Новокузнецка. Через неделю коллективы ЦОФ «Кузнецкая» и «Кузнецкпогрузтранс» высадят рябины и сосны.

В Междуреченске работники ТПТУ будут озеленять дворы детского сада № 26 и детского дома. В июне планируется произвести рекультивацию отработанной территории на разрезе «Распадский» площадью 0,8 га. Озеленение продолжится и осенью на городских аллеях и в поселках городского округа.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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