В Екатеринбурге до 17 мая 2021 года ограничат движение по улице Технической

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. В Екатеринбурге с 15 по 17 мая 2021 года будет закрыто транспортное движение по улице Технической, вблизи дома № 28а.



Как сообщает пресс-служба горадминистрации, причина перекрытия — ремонт трамвайных путей.



На время проведения работ движение автотранспорта будет направлено по улицам Технической и Надеждинской. В связи с этим с 00.00 15 мая до 05.00 17 мая будет закрыт трамвайный маршрут № 12 «7 Ключей — ВИЗ».



Кроме того, на указанный период меняется схема движения трамвайных маршрутов № 7, 10, 13, 24 от остановки «Таганский ряд» до станции «7 Ключей».