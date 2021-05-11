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В Екатеринбурге до 17 мая 2021 года ограничат движение по улице Технической

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. В Екатеринбурге с 15 по 17 мая 2021 года будет закрыто транспортное движение по улице Технической, вблизи дома № 28а.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, причина перекрытия — ремонт трамвайных путей.

На время проведения работ движение автотранспорта будет направлено по улицам Технической и Надеждинской. В связи с этим с 00.00 15 мая до 05.00 17 мая будет закрыт трамвайный маршрут № 12 «7 Ключей — ВИЗ».

Кроме того, на указанный период меняется схема движения трамвайных маршрутов № 7, 10, 13, 24 от остановки «Таганский ряд» до станции «7 Ключей».

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