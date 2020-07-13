Пожары застройщикам невыгодны

По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), каждый третий житель Екатеринбурга живет в стареющем жилом фонде. Наиболее остро стоит проблема деревянных бараков и шлакоблочных домов. Их доля в структуре жилищного фонда города составляет 3%. При этом темпы сноса аварийных объектов в Екатеринбурге остаются крайне низкими.



Проблема с деревянным жилым фондом, который постепенно приходит в упадок, для страны системная, и эффективно работать с ней пока не получается. Ситуация может измениться после того, как в регионах окончательно запустят механизм комплексного развития территорий (КРТ, речь идет о так называемом законе о реновации).



Рассуждать о недостатках деревянных бараков можно достаточно долго. В большинстве случаев они непригодны для проживания. Кроме того, такие дома являются наиболее пожароопасными. Они легко загораются и часто успевают полностью выгореть до прибытия пожарных расчетов.



Наиболее активно эта проблема обсуждалась весной 2020 года, когда в Екатеринбурге с 8 по 26 марта было зарегистрировано сразу семь больших пожаров в деревянных бараках, в основном на Уралмаше. В одном из них погибли люди — на улице Омской в Пионерском поселке сгорело сразу 8 человек, в том числе маленькие дети. Тогда одной из самых обсуждаемых версий также были поджоги со стороны застройщиков. Однако следствие быстро нашло истинного виновника трагедий. Им оказался екатеринбуржец Александр Понкратов. Как установил Свердловский областной суд, он был пироманьяком — человеком с тягой к поджогам. При этом суд признал его вменяемым и приговорил к пожизненному заключению.



Впрочем, неуравновешенные люди — далеко не единственная причина массовых пожаров в зоне старой застройки. Бараки в Екатеринбурге горели и до Александра Понкратова, и после его ареста. Пожары были даже этой зимой: сразу несколько случаев было отмечено все на том же Уралмаше.



Традиционно обыватели привыкли обвинять в пожарах застройщиков, тем более что сейчас современные новостройки стремительно наступают на территорию «барачных» строений, и практически любой старый дом находится в той или иной зоне отселения, предназначенной для нового строительства. Но обвинения эти сегодня беспочвенны.



Как говорят юристы, сегодня застройщику жечь деревянные бараки нет никакого смысла. По большому счету для нового строительства ему нужен не дом, а земельный участок. Именно его застройщику нужно выкупить и оформить в собственность или аренду. А находится на нем барак, гараж или пепелище с точки зрения закона совершенно не важно: землю все равно придется выкупать, причем примерно за те же деньги.



Более того, часто пожар застройщику просто вреден — разбор пепелища и следственные действия, которые производятся в случае каждого поджога, могут только затянуть согласование передачи земельного участка и отодвинуть начало строительства.



«Поджоги домов строителями давно ушли в прошлое вместе с 90-ми. Особенно это касается бараков на окраинах города. Жечь их нет никакого интереса. Иногда у застройщика бывает соблазн таким образом решить проблему с «памятником истории и культуры» — старым деревянным домом в центре города, находящимся под охраной государства. Там поджог может решить задачу, открывает возможность для строительства. Но и такие случаи во всей стране можно перечесть по пальцам. А бараки намного проще расселить, чем жечь», — поделился своим видением проблемы человек, близко знакомый с ситуацией на строительном рыке.



Так в чем же причина частых пожаров в полузаброшенных бараках? Если застройщикам это невыгодно, а пироманьяков у нас все-таки не так много, почему каждую зиму мы отмечаем сразу несколько пожаров, да и в другие времена года нет-нет да и займется где-нибудь деревянное строение?



Как отмечают специалисты, главная причина именно полузаброшенность. Если в доме есть пустующие и отселенные квартиры, он становится привлекательным для разного рода асоциальных элементов. Часто он превращается в приют для бездомных, место проведения досуга для наркоманов или алкоголиков, комнаты или чердаки может облюбовать местная шпана. Соседство с гражданами с пониженной социальной ответственностью само по себе редко приводит к улучшению состояния дома, особенно зимой. Когда становится холодно, люди начинают разводить огонь, чтобы согреться. Часто именно это и становится причиной пожара.



Отсюда проистекают и наиболее действенные методы по профилактике возгораний. Главное — не допустить превращения барака в полузаброшенный. Если дом начинает расселяться, и из него выезжают жильцы, лучше всего, если они сделают это одновременно, чтобы не возникала ситуация, когда в части квартир еще живут люди, а в других уже гуляет ветер. К тому же уже отселенные или частично отселенные дома нуждаются в постоянной охране. В идеале застройщик, занимающийся отселением, должен огородить такой объект забором и исключить проникновение в него посторонних. К сожалению, в случае с не полностью расселенными домами сделать это бывает сложно или вовсе невозможно.