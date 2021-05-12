В Свердловской области выявлено 102 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 14 мая 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 87 тыс. 594 человека.



Также за сутки в области зарегистрировано 11 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 243. За сутки из больниц выписано 113 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 81 тыс. 413 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 462 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 922 тыс. 901 человек. За сутки зарегистрировано 393 летальных случая (всего 115 тыс. 116), выздоровело 9 тыс. 756 человек (всего 4 млн 537 тыс. 634).