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Вчера, 12:34

В Свердловской области выявлено 11 новых штаммов COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. В Свердловской области по результатам лабораторных исследований проб, взятых у граждан, прибывших из-за рубежа, выявлено 11 новых штаммов коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.

По ее словам, среди новых видов COVID-19 отсутствует индийский штамм. В то же время граждан, прибывших из Индии, специалисты обследуют дополнительно.

Представитель надзорного ведомства добавила, что всего с 1 августа 2020 года суды в Свердловской области оштрафовали 319 человек, которые после возвращения из-за границы не сообщили о своем COVID-статусе.

По ее словам, общая сумма выписанных штрафов составила более 3 млн руб. Всего административные протоколы были составлены в отношении 1 тыс. 872 человек, которые не загрузили на портал Госуслуг данные о тестировании.

Всего с 1 августа 2020 года по настоящее время надзорное ведомство насчитало 81 тыс. 832 человека, которые вернулись из-за границы в Свердловскую область. По результатам тестирования коронавирусная инфекция выявлена у 1 тыс. 099 человек.

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