«Атомстройкомплекс» организует в Екатеринбурге 13-й фестиваль детского творчества «Город мастеров»

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. «Атомстройкомплекс» в июне организует в Екатеринбурге 13-й фестиваль детского творчества «Город мастеров», сообщает пресс-служба застройщика.
Традиционно участниками этого фестиваля становятся дети сотрудников компании. В прошлом году в связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие отменили. Нынешний фестиваль посвящен Году науки и технологий.
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
«В этом году мы решили пофантазировать на тему путешествий во времени. Представить, что в недалеком будущем наши дети смогут изобрести машину, способную перемещать каждого желающего в любую точку времени и пространства. Детали пока не раскрываю, но будет очень интересно», — рассказала заслуженный работник культуры и режиссер фестиваля градостроителей «Город мастеров» Зоя Туганских.
Программа фестиваля предусматривает семь различных номинаций, в которых могут проявить себя дети в возрасте от четырех до шестнадцати лет. В настоящее время в компании объявлен сбор творческих работ, а для участников концертных выступлений организованы репетиции. Большой гала-концерт, включающий выставку поделок и рисунков юных талантов, состоится 5 июня на большой сцене Театра юного зрителя в Екатеринбурге.
«Фестиваль детского творчества «Город мастеров» — добрая традиция компании «Атомстройкомплекс». Цель — создание условий для первых детских творческих побед, формирования у подрастающего поколения активного и лидерского подхода к жизни, вовлечение в эту благородную задачу родителей — сотрудников «Атомстройкомплекса». Подобные мероприятия всегда вызывают живой интерес в коллективе, сплачивают коллег, долго обсуждаются и положительно отражаются на результатах работы компании в целом», — говорится в сообщении.
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